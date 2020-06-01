Инспекторы Екатеринбурга проводят правовой ликбез по велобезопасности

16:15 | 30.06.2020

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге инспекторы ГАИ напоминают велосипедистам о правилах дорожного движения. Экспресс-занятия проводятся около торговых центров.



В ходе занятий полицейские объясняют, что, согласно ПДД, велосипедисты старше 14 лет могут ездить по правому краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям до 14 лет выезд на дорогу запрещен. Они могут ездить на велосипеде только по тротуару либо в пределах пешеходных зон.



Кроме того, пересекать дорогу по пешеходному переходу следует, спешившись с велосипеда. Если же велосипедист движется по проезжей части, он обязан соблюдать требования сигналов светофора и знаков приоритета. Ночью он также обязан обозначить себя на дороге, иметь световозвращатели на одежде и на велосипеде.



На правовом ликбезе детям и взрослым автоинспекторы также вручают памятки с правилами дорожного движения и описанием нарушений, которые чаще всего допускают велосипедисты.



– Несмотря на летние школьные каникулы и отпуска взрослых, проведение автоинспекторами профилактических мероприятий среди населения проводится на постоянной основе. С начала 2020 года в Екатеринбурге произошло 23 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в 3 случаях травмированы 4 ребенка. По причине неподчинения сигналам регулирования и пересечение дороги по пешеходному переходу, не спешившись, пострадали 2 несовершеннолетних велосипедиста. Значительная часть данных ДТП приходится на теплое время года, – рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»