Директор школы в Верхотурском районе обвиняется в хищении средств учреждения

15:49 | 30.06.2020

Фото: chita.sm-news.ru

Директор Прокоп-Салдинской школы в Верхотурском районе обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенническом хищении средств образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Согласно версии следствия, в течении прошлого года женщина использовала свое служебное положения и должностные полномочия, а также привлекала коллег по работе и знакомы, чтобы похитить деньги Прокоп-Салдинской школы путем фиктивного трудоустройства уборщика, специалиста по охране труда, учителя физкультуры и лаборанта. Общий размер причиненного ущерба составил свыше 240 тыс. рублей.



Помимо этого, с 2018 по 2019 годы директор превысила свои должностные полномочия, начислив определенным педагогам и работникам школы стимулирующие выплаты с последующим неправомерным их изъятием. Общий размер незаконно ею полученных денег превысил 113 тыс. рублей.



В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и возместила полученный ущерб. Уголовное дело направили в Верхотурский районный суд для рассмотрения по существу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»