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14:55 | 30.06.2020
Фото: Вечерний Барнаул
Около 150 многоквартирных домов Екатеринбурга примут участие в эксперименте по раздельному сбору мусора
Так, в контейнеры для отсортированного мусора попадет то, что может обрести вторую жизнь — стекло, включая разбитое, металл, например, жестяные или алюминиевые банки, пластик, в том числе полиэтилен и пищевая пленка, а также макулатура. Важно, что часть перерабатываемых отходов не подлежит переработке, если она загрязнена остатками пищи. Например, вернуть во вторичный оборот промасленную бумагу нельзя.
В контейнеры для несортированного мусора пойдут все остальные твердые коммунальные отходы — это остатки пищи, мусор после уборки квартиры, влажные салфетки, подгузники и другие предметы гигиены, смешанная упаковка, например, бумажные стаканчики или упаковка тетрапак, и так далее.
Опасные и строительные отходы, как и прежде, нельзя будет утилизировать вместе с бытовыми, а крупногабаритный мусор будет складироваться в специальных отсеках.
Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. Фото: Пресс-центр ЕМУП «Спецавтобаза»
«Один из главных аргументов противников раздельного сбора отходов заключается в том, что весь мусор все равно попадет в одну машину. Это не так. С тех контейнерных площадок, которые определены в «пилоте», вывозить отходы будут две спецмашины. Отсортированные отходы будут забирать по мере наполнения контейнеров и увозить на мусоросортировочный комплекс. Неотсортированные — в обычном режиме, как требуют Санитарные нормы и правила. Отходы из контейнеров с серой маркировкой будут спрессованы и отправлены на полигон», — прокомментировала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.
Предполагается, что в эксперименте в Екатеринбурге могут принять участие порядка 150 многоквартирных домов, в которых проживают около 45 000 человек. Часть управляющих компаний уже подтвердили участие своего жилфонда в «пилотном» проекте, готовы соответствующие документы, с частью ведется работа по согласованию. Организации, обслуживающие многоквартирные дома в Екатеринбурге, а также юридические лица с собственными контейнерными площадками могут также присоединиться к пилотному проекту и принять в нем участие.
Для юридических лиц потребуется внесение изменений в муниципальный реестр мест накопления — в нем должно быть указано, что на контейнерной площадке организован раздельный сбор. Кроме того, юридическое лицо должно уведомить «Спецавтобазу» об изменении условий договора с региональным оператором. Для многоквартирного дома, который обслуживает ТСЖ или управляющая компания, требуется все то же самое, а также решение собственников помещений в доме о переходе на раздельный сбор.
Большинство из уже утвержденных к участию контейнерных площадок — закрытого типа, что позволит и провести эксперимент, и сохранить его чистоту. Если говорить об открытых для общего доступа площадках, то нередко недобросовестные граждане пользуются чужими контейнерными площадками и логично предположить, что сортировать отходы они не будут. Заметим, что если и жители не пойдут на эксперимент и не станут разделять свой бытовой мусор, то вывоз будет осуществляться по-старому — то есть неотсортированные отходы будет забирать одна машина.
Отметим, что на проведение эксперимента отводится около полугода. Подвести первые итоги министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и региональный оператор Восточной зоны Свердловской области смогут ближе к началу 2021 года.
© «Вечерние ведомости»
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