Около 150 многоквартирных домов Екатеринбурга примут участие в эксперименте по раздельному сбору мусора

Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. Фото: Пресс-центр ЕМУП «Спецавтобаза»

ЕМУП «Спецавтобаза» начинает пилотный проект по раздельному сбору отходов в Екатеринбурге. Речь идет о так называемом дуальном сборе мусора. На каждой «пилотной» площадке будет установлено два вида контейнеров. Они будут промаркированы наклейками, где также будет рассказываться, какой тип отходов нужно складывать в тот или иной бак.Так, в контейнеры для отсортированного мусора попадет то, что может обрести вторую жизнь — стекло, включая разбитое, металл, например, жестяные или алюминиевые банки, пластик, в том числе полиэтилен и пищевая пленка, а также макулатура. Важно, что часть перерабатываемых отходов не подлежит переработке, если она загрязнена остатками пищи. Например, вернуть во вторичный оборот промасленную бумагу нельзя.В контейнеры для несортированного мусора пойдут все остальные твердые коммунальные отходы — это остатки пищи, мусор после уборки квартиры, влажные салфетки, подгузники и другие предметы гигиены, смешанная упаковка, например, бумажные стаканчики или упаковка тетрапак, и так далее.Опасные и строительные отходы, как и прежде, нельзя будет утилизировать вместе с бытовыми, а крупногабаритный мусор будет складироваться в специальных отсеках.«Один из главных аргументов противников раздельного сбора отходов заключается в том, что весь мусор все равно попадет в одну машину. Это не так. С тех контейнерных площадок, которые определены в «пилоте», вывозить отходы будут две спецмашины. Отсортированные отходы будут забирать по мере наполнения контейнеров и увозить на мусоросортировочный комплекс. Неотсортированные — в обычном режиме, как требуют Санитарные нормы и правила. Отходы из контейнеров с серой маркировкой будут спрессованы и отправлены на полигон», — прокомментировала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.Предполагается, что в эксперименте в Екатеринбурге могут принять участие порядка 150 многоквартирных домов, в которых проживают около 45 000 человек. Часть управляющих компаний уже подтвердили участие своего жилфонда в «пилотном» проекте, готовы соответствующие документы, с частью ведется работа по согласованию. Организации, обслуживающие многоквартирные дома в Екатеринбурге, а также юридические лица с собственными контейнерными площадками могут также присоединиться к пилотному проекту и принять в нем участие.Для юридических лиц потребуется внесение изменений в муниципальный реестр мест накопления — в нем должно быть указано, что на контейнерной площадке организован раздельный сбор. Кроме того, юридическое лицо должно уведомить «Спецавтобазу» об изменении условий договора с региональным оператором. Для многоквартирного дома, который обслуживает ТСЖ или управляющая компания, требуется все то же самое, а также решение собственников помещений в доме о переходе на раздельный сбор.Большинство из уже утвержденных к участию контейнерных площадок — закрытого типа, что позволит и провести эксперимент, и сохранить его чистоту. Если говорить об открытых для общего доступа площадках, то нередко недобросовестные граждане пользуются чужими контейнерными площадками и логично предположить, что сортировать отходы они не будут. Заметим, что если и жители не пойдут на эксперимент и не станут разделять свой бытовой мусор, то вывоз будет осуществляться по-старому — то есть неотсортированные отходы будет забирать одна машина.Отметим, что на проведение эксперимента отводится около полугода. Подвести первые итоги министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и региональный оператор Восточной зоны Свердловской области смогут ближе к началу 2021 года.