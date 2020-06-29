В Екатеринбурге перекроют улицу Дальневосточная и переулок Широкий

14:08 | 30.06.2020

В Екатеринбурге закроют транспортное движение по переулку Широкому и улице Дальневосточная. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Перекрытия пройдут в два этапа. Так, с 10 июля по 10 августа из-за строительства тепловой сети будет перекрыт переулок Широкий и улица Дальневосточная (от дома № 2 на переулке Широком до дома № 4 на улице Мраморской).



Второй этап начнется 11 августа и продлится до 10 сентября. В этот период движение будет закрыто только по переулку Широкому.



Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»