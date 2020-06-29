Мэрии Екатеринбурга предложили увеличить территорию парка XXI Партсъезда

13:49 | 30.06.2020

Фото: Федор Серков

Свердловская общественная организация «Защита Природы» предложила мэрии Екатеринбурга увеличить территорию парка имени XXI Партсъезда у Дворца молодежи.



По данным кадастровой карты, рекреационная зона в границах Верх-Исетского бульвара, переулка Гаринского и улиц Крылова, Хомякова, Московской состоит из двух земельных участков. Около 80 тысяч квадратных метров предназначено для размещения парков и скверов, а другое пространство площадью 11,28 тысяч квадратных метров предназначено для общего пользования.



– Учитывая, что территория парка имени XXII Партсъезда с момента его создания в 1961 году воспринимается жителями города как единое целое, а также высокую значимость сохранения данной территории в центре Екатеринбурга для будущих поколений, прошу Вас содействовать в пределах своих полномочий скорейшему объединению этих двух кадастровых участков в единый участок общей площадью 91 725 квадратных метров с закреплением за ним разрешённого использования: земельные участки, занятые парками, скверами, – написано в официальном письме организации «Защита Природы».



Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проводится благоустройство парка XXII Партсъезда. Однако местные жители недовольны предложенным проектом реконструкции, так как он предполагает уменьшение «зеленой зоны».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»