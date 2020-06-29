В Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля

13:30 | 30.06.2020

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге инспекторы ГАИ задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.



Днем 28 июня около 14:00 экипаж ДПС выехал на заявку о ДТП, произошедшем на улице Карла Маркса, 43. Выяснилось, что водитель ГАЗ-3102 въехал в забор. Прибывшие полицейские обнаружили машину и водителя с признаками алкогольного опьянения. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался.



При первичном осмотре автомобиля было обнаружено, что рулевая колонка сломана, машина заведена при помощи канцелярской скрепки, а задние стекла разбиты. Кроме того, документы на автомобиль у водителя отсутствовали.



На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а водителя задержали. Им оказался ранее судимый 21-летний свердловчанин.



Установлено, что машина была припаркована во дворе дома на улице Малышева, 93. Впоследствии автомобиль с данного места был угнан.



В отношении задержанного возбуждено административное производство и уголовное дело. По данному факту проводится проверка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»