Уральские врачи вылечили от коронавируса еще 150 человек

12:44 | 30.06.2020

Фото: admrad.ru

За последние сутки из больниц в Свердловской области по выздоровлению от коронавируса выписались еще 150 человек. Всего уральские врачи вылечили уже 7459 пациентов с COVID-19.



Также за сутки выявили еще 276 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев в регионе – 12 792.



Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 – на аппаратах ИВЛ. 627 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные – удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»