В Екатеринбурге обвиняемым в изнасиловании девушки экс-полицейским смягчили меру пресечения

12:21 | 30.06.2020

Фото: tocrypto.ru

Экс-полицейских Андрея Бессарабова, Вадима Мустафина и Вячеслава Тропина, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки, отпустили из-под домашнего ареста. Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.



Пресс-секретарь суда Людмила Вотинцева сообщила, что обвиняемым изменили меру пресечения. Теперь им запрещено общаться между собой и со свидетелями по уголовному делу.



Напомним, что 18 августа прошлого года экс-сотрудники ППС в Екатеринбурге на улице Чайковского встретили девушку. Согласно версии следствия, они силой посадили ее в патрульную машину и изнасиловали ее.



После скандала свердловское ГУ МВД помимо обвиняемых уволило три непосредственных начальников Бессарабова, Мустафина и Тропина, трех сотрудников понизили, восемь офицеров и трех должностных лиц предупредили об ответственности.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»