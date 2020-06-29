Новости дня
11:59 | 30.06.2020
Фото: ussurmedia.ru
1 июля в школах Екатеринбурга стартует третий этап записи детей в первые классы
Всего в 2020/2021 учебном году в первый класс пойдут 22,3 тысячи детей. В школы записаны уж 18,4 тысячи ребят, из которых 5,8 тысяч воспользовались правом преимущественного зачисления.
Кроме того, Сибирцева рассказала о количестве мест в школах, открывающихся в 2020 году. Так, в Академическом районе школа №79 примет 570 первоклассников, нова школа в Солнечном – 240, а пристрой к школе №181, расположенный в Краснолесье – 420.
После капремонта открываются школы №43, 49 и 81. Помимо этого, в школе, расположенной в Мичуринском, создали 96 дополнительных мест.
Третья волна записи детей в первые классы продлится до 5 сентября. родители могут подать заявление через «Центр муниципальных услуг», «Многофункциональный центр» по графику работы организаций или через портал госуслуг.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:08 | 30.06.2020
В Екатеринбурге перекроют улицу Дальневосточная и переулок Широкий
14:07 | 30.06.2020
Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК
13:49 | 30.06.2020
Мэрии Екатеринбурга предложили увеличить территорию парка XXI Партсъезда
13:30 | 30.06.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля
13:23 | 30.06.2020
«Горьковка» приглашает в летний читальный зал
12:48 | 30.06.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявили еще у 255 человек
12:47 | 30.06.2020
В Прикамье третий день подряд основные показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер
12:44 | 30.06.2020
Уральские врачи вылечили от коронавируса еще 150 человек
12:41 | 30.06.2020
На Среднем Урале от коронавируса скончались еще два человека
12:39 | 30.06.2020
В Пермском крае обнаружили уникальный скелет двоякодышащей рыбы
12:38 | 30.06.2020
В России коронавирус подтвердили еще у 6 693 человек
12:34 | 30.06.2020
Еще 276 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
12:34 | 30.06.2020
В Прикамье выявлено 54 новых случая коронавируса
12:21 | 30.06.2020
В Екатеринбурге обвиняемым в изнасиловании девушки экс-полицейским смягчили меру пресечения
11:31 | 30.06.2020
В Екатеринбурге предприятие задержало зарплату 421 работнику
11:05 | 30.06.2020
Обновлена карта распространения COVID-19 в Свердловской области
10:46 | 30.06.2020
На свердловских автобусных маршрутах восстанавливается пассажиропоток
10:37 | 30.06.2020
«Уралкалий» опубликовал отчет об устойчивом развитии в 2019 году
09:38 | 30.06.2020
Екатеринбуржец перестал платить алименты и задолжал 120 тысяч рублей
09:19 | 30.06.2020
На Среднем Урале за ночь сгорели три автомобиля
21:49 | 29.06.2020
Началась разработка проекта первого этапа благоустройства Юго-Западного лесопарка в Екатеринбурге
20:26 | 29.06.2020
В Екатеринбурге начался опрос по реконструкции парка XXII Партсъезда
20:13 | 29.06.2020
В Свердловской области в День молодежи прошел семичасовой онлайн-марафон
19:51 | 29.06.2020
В Нижнем Тагиле будут судить свердловчанина, обвиняемого в ложном сообщении об угоне
19:24 | 29.06.2020
В Красноуральске суд обязал предоставить жилье мужчине, стоящему на учете более 17 лет
19:00 | 29.06.2020
В Свердловской области начали работать библиотеки
18:30 | 29.06.2020
Пассажиропоток на межмуниципальных маршрутах в Свердловской области увеличился на 60%
18:09 | 29.06.2020
В Екатеринбурге начнет работать новая благотворительная организация