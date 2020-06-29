1 июля в школах Екатеринбурга стартует третий этап записи детей в первые классы

11:59 | 30.06.2020

Фото: ussurmedia.ru

В столице Урала завтра, 1 июля, начнется третий этап записи детей в первые класс на новый учебный год. В 91 школе свободными для первоклассников остаются четыре тысячи мест, заявила в ходе брифинга начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



Всего в 2020/2021 учебном году в первый класс пойдут 22,3 тысячи детей. В школы записаны уж 18,4 тысячи ребят, из которых 5,8 тысяч воспользовались правом преимущественного зачисления.



Кроме того, Сибирцева рассказала о количестве мест в школах, открывающихся в 2020 году. Так, в Академическом районе школа №79 примет 570 первоклассников, нова школа в Солнечном – 240, а пристрой к школе №181, расположенный в Краснолесье – 420.



После капремонта открываются школы №43, 49 и 81. Помимо этого, в школе, расположенной в Мичуринском, создали 96 дополнительных мест.



Третья волна записи детей в первые классы продлится до 5 сентября. родители могут подать заявление через «Центр муниципальных услуг», «Многофункциональный центр» по графику работы организаций или через портал госуслуг.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»