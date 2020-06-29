В Екатеринбурге предприятие задержало зарплату 421 работнику

11:31 | 30.06.2020

Фото: sterlibashevskierodniki.rbsmi.ru

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга добилась погашения задолженности по оплате труда работников ОАО «Уралтурбо» сумму свыше 37,4 миллионов рублей.



В ходе проверки было установлено, что на предприятии с марта по май этого года образовалась задолженность по выплате зарплат перед 421 работником. Прокуратура направила более ста заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Суд рассмотрел иски и удовлетворил их в полном объеме.



Кроме того, в отношении гендиректора предприятия и юридического лица были возбуждены административные дела по статье 5,27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы в установленный срок». Виновным назначили штрафы в размере 10 и 30 тысяч рублей.



В результате организация погасила задолженность по выплате заработной платы перед работниками в полном объеме. Помимо этого, работникам выплачен аванс за текущий месяц.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»