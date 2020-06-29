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09:38 | 30.06.2020
Фото: rualimenty.ru
Екатеринбуржец перестал платить алименты и задолжал 120 тысяч рублей
Екатеринбуржец перестал исправно платить алименты и задолжал около 120 тысяч рублей. У судебного пристава-исполнителя появились основания для привлечения его к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
– Гражданина пригласили на прием к судебному приставу-исполнителю для составления протокола и дачи объяснения по факту неуплаты им алиментных платежей. Однако должник тут же изыскал возможность оплатить всю сумму задолженности. 120 тысяч рублей перечислены взыскателю на содержание девятилетней дочери, – рассказали в пресс-службе ГУФССП.
Сейчас алименты удерживаются из зарплаты мужчины. Судебные приставы контролируют исполнение екатеринбуржцем своих родительских обязанностей.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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