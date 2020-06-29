Екатеринбуржец перестал платить алименты и задолжал 120 тысяч рублей

09:38 | 30.06.2020

Фото: rualimenty.ru

В Екатеринбурге возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов на содержание несовершеннолетней дочери в размере четверти от всех видов заработка. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



Екатеринбуржец перестал исправно платить алименты и задолжал около 120 тысяч рублей. У судебного пристава-исполнителя появились основания для привлечения его к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».



– Гражданина пригласили на прием к судебному приставу-исполнителю для составления протокола и дачи объяснения по факту неуплаты им алиментных платежей. Однако должник тут же изыскал возможность оплатить всю сумму задолженности. 120 тысяч рублей перечислены взыскателю на содержание девятилетней дочери, – рассказали в пресс-службе ГУФССП.



Сейчас алименты удерживаются из зарплаты мужчины. Судебные приставы контролируют исполнение екатеринбуржцем своих родительских обязанностей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»