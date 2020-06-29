Началась разработка проекта первого этапа благоустройства Юго-Западного лесопарка в Екатеринбурге

21:49 | 29.06.2020

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

В Екатеринбурге началась подготовка первого этапа благоустройства Юго-Западного лесопарка. Работами занимается компания «Атомстройкомплекс».



В рамках первого этапа будет разработан проект на участке лесопарка от улицы Де Геннина до перспективной улицы Чкалова. Там появятся входные группы, типовые площадки для отдыха, навигация, реконструкция тропы здоровья и создание двух новых пешеходных маршрутов «Северный подход» и «Тропа лесничего».



Проектные работы планируется завершить к осени.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»