20:13 | 29.06.2020

Фото: angarsk.bezformata.com

В Свердловской области в День молодежи прошел семичасовой онлайн-марафон. Как рассказали в департаменте информполитики региона, в мероприятии приняли участие более 30 экспертов.



Они обсуждали с молодыми жителями области бизнес, науку, медиа, туризм, спорт, экологию, волонтерство, истории успеха и деятельность молодежных некоммерческих организаций. Также в рамках мероприятия были проведены дебаты на тему «Меры поддержки молодых предпринимателей в Свердловской области». В составе жюри были заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова и другие эксперты. Кроме того, был проведен квиз «Атомный зачет» и викторина.



«Для нас проведение такого масштабного онлайн-мероприятия – новый опыт. Очень рады, что он удался. Команда организаторов стремилась поддержать земляков и показать, что в это непростое время молодежь Свердловской области такая же активная, ищущая, интересующаяся, сплоченная», – сказала директор Дома молодежи Лейла Расулова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»