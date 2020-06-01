В Нижнем Тагиле будут судить свердловчанина, обвиняемого в ложном сообщении об угоне

19:51 | 29.06.2020

Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле направили в суд материалы уголовного дело о ложном сообщении об угоне автомобиля. Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», 28-летний мужчина заявлял в полицию об угоне машины «Шевроле».



Ущерб якобы составил 300 тысяч рублей. Полицейским мужчина рассказал, что приехал на машине в поселок Висим на дачный участок, припарковал автомобиль возле дома, а когда проснулся, не обнаружил её. Однако позже он обнаружил машину недалеко от дома.



Сотрудники полиции выяснили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения поехал кататься по поселку, заехал в канаву и выбраться оттуда не смог. Вытащить автомобиль помог ему сосед с помощью трактора, а потом снова забуксовал в другом месте. Мужчина вновь отправился к соседу за подмогой, но не смог вспомнить, где оставлял автомобиль. В результате он решил выдумать историю об угоне.



Следует отметить, что ранее обвиняемого привлекали к уголовной ответственности за пьяную езду.



Согласно части 1 статьи 306 УК РФ, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»