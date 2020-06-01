В Красноуральске суд обязал предоставить жилье мужчине, стоящему на учете более 17 лет

19:24 | 29.06.2020

Фото: ptzgovorit.ru

В Красноуральске суд обязал администрацию муниципалитета предоставить местному жителю, стоящему более 17 лет на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, благоустроенную квартиру, об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.



«Установлено, что заявитель проживал на основании ордера как член семьи нанимателя в 2-х комнатной квартире жилого дома, внесенного в реестр муниципальной собственности, зарегистрирован в ней по настоящее время», - рассказали в прокуратуре.



Дом был снесен в 1998 году по причине ветхости, а в 2003 году мужчину поставили на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако в течение 17 лет помещение мужчине не было предоставлено. Прокуратура через суд потребовала администрацию города предоставить мужчине жилье.



Ответчик пытался оспорить решение суда, но решение осталось без изменений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»