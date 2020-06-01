Шестерых екатеринбуржцев лишили водительских прав по требованию прокуратуры

18:44 | 29.06.2020

Фото: news.nashbryansk.ru

Шестерых жителей Екатеринбурга лишили права управления транспортными средствами в связи с имеющимися противопоказаниями по состоянию здоровья, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура провела проверку по информации информации ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 6» и Областной наркологической больницы, а также согласно сведениям, ставшим известными в ходе рассмотрения уголовных дел о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта.



Выяснилось, что шестеро граждан состояли на учете у врача-психиатра и врача-нарколога с диагнозами, которые входят в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Однако у этих людей водительские права есть. Поэтому прокуратура обратилась в суд и потребовала устранить нарушения.



В настоящее время исковые требования удовлетворены.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»