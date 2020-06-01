Пассажиропоток на межмуниципальных маршрутах в Свердловской области увеличился на 60%

18:30 | 29.06.2020

Фото: 2gis.ru

В Свердловской области после частичного снятия ограничений по COVID-19 пассажиропоток на пригородных и междугородних автобусных маршрутах увеличилось до 60% от прежнего объема, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Число рейсов в области увеличилось до 67%, ежедневно в июне выполняется 2061 дорожный рейс. В обычное время выполнялось до трех тысяч рейсов в сутки по 630 региональным маршрутам.



Отметим, что после введения ограничений в апреле объем перевозок снизился почти вдвое, ежедневно обслуживалось чуть более 18 тысяч человек. Сейчас, в июле, пригородными автобусами ежедневно пользуются до 41 тысячи человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»