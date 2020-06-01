В Свердловской области сожители не могут поделить жилплощадь

17:51 | 29.06.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Невьянские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).



Обвиняемый в период с 10 мая по 13 июня незаконно проник в часть жилого дома 50-летнего екатеринбуржца, расположенного в поселке Таватуй, нарушив конституционное право на неприкосновенность жилища собственника дома.



Отметим, мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение в отношении этого дома в 2018 и 2019 годах. Обвиняемый уверен, жилое помещение принадлежит ему. Однако суд неоднократно признавал право собственности на часть дома за екатеринбуржцем.



Сейчас уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу. В случае доказательства вины обвиняемого ему грозит до трех месяцев лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»