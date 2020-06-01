Полиция Екатеринбурга раскрыла ряд краж велосипедов

17:22 | 29.06.2020

Фото: ok.ru

Сотрудники полиции территориальных отделов полиции в выходные раскрыли пять фактов краж велосипедов. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.



Первый инцидент произошел вечером 13 мая. Злоумышленник украл транспортное средство из подъезда дома по улице Академическая в уральской столице. Сотрудники полиции быстро нашли правонарушителя, которым оказался ранее судимый за убийство 43-летний местный житель.



Еще один случай произошел днем 22 мая. Молодой человек пристегнул велосипед у дома на улице 8 марта на запирающее устройство. Вернувшись через 15 минут, байкер свой транспорт не обнаружил. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 выяснили, что велосипед украл ранее судимый за сбыт наркотиков, разбой, грабеж и кражу 43-летний екатеринбуржец. Помимо прочего, полицейские нашли еще три велосипеда, который подозреваемый успел продать.



Всего в Екатеринбурге возбуждено пять уголовных дел в отношении подозреваемых в краже велосипедов в Екатеринбурге по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.



Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»