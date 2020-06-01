В свердловской деревне пропал без вести пенсионер

16:52 | 29.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 70-летнего жителя деревни Мохирева Талицкого района. Владимир Николаевич Баёв ушел из дома 27 июня и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, возможная потеря памяти.



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. В качестве особых примет указаны седые усы и шрам на шее.



На момент пропажи был одет в голубую болоньевую куртку, камуфляжные зеленые штаны, черные галоши и светлую кепку.



Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, просим позвонить по номера 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам поискового отряда Дарье 8-932-125-91-88 и Елене 8-922-161-16-21.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»