В Екатеринбурге перед судом предстанут двое подозреваемых в хищении автомобилей

15:24 | 29.06.2020

Фото: avtoelektrik-info.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанут 33-летний екатеринбуржец и 27-летний житель Кировграда. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере).



По версии следствия, старший обвиняемый разработал с неизвестным, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, план хищения автомобилей. Злоумышленники выбирали чаще иномарки и совершали хищения по ночам.



Так, в период с октября по октябрь 2019 года екатеринбуржец вместе с соучастником похитили три автомобиля «HYUNDAI SOLARIS» со дворов домов по улицам Онуфриева, Заводская, Татищева в уральской столице.



Помимо прочего, 27-летний обвиняемый стал соучастником хищения автомобиля «HYUNDAI CRETA» со двора дома по улице Походная в Екатеринбурге.



Причиненный владельцам иномарок ущерб составил на общую сумму более трех миллионов рублей.



Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»