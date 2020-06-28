ГИБДД Екатеринбурга разыскивает виновника ДТП, в котором пострадала пенсионерка

15:01 | 29.06.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев и фигуранта ДТП с пострадавшим пешеходом на Восточной, 15А, сообщают в Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Инцидент произошел утром 19 июня. Неизвестный, двигаясь задним ходом по парковке рынка, сбил 87-летнюю пенсионерку, которая находилась позади автомобиля.



Женщина самостоятельно обратилась в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По словам пострадавшей, она шла по парковке рынка, когда ее сбил автомобиль темного цвета. После случившегося виновник ДТП скрылся с места происшествия.



Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, а также разыскивают очевидцев и виновника ДТП.



Если вам что-либо известно о происшествии или водителе автомобиля, просим сообщить по номерам 8-967-742-92-14 или 02. Госавтоинспекция Екатеринбурга гарантирует конфиденциальность.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»