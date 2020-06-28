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14:55 | 29.06.2020
Екатеринбуржец убил мужчину за сделанное замечание
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 27 июня у одного из домов на улице Волгоградской. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек, неаккуратно вел себя возле машины погибшего. Из-за боязни того, что пьяный может нечаянно повредить машину, владелец сделал ему замечание. Обвиняемый, в свою очередь, решил, что его оскорбили, сходил домой за ножом и устроил поножовщину.
«Оскорбленный сделанным замечанием обвиняемый сходил к себе домой, вооружился ножом и вновь вышел на улицу для „продолжения разговора“. В ходе конфликта, вспыхнувшего с новой силой, обвиняемый причинил своему оппоненту ножевое ранение, оказавшееся смертельным», — рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
После нанесения ножевого ранения оппоненту обвиняемый скрылся, но ненадолго. Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы города по горячим следам обнаружили и задержали преступника в одной из квартир на улице Бардина.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по городу Екатеринбургу, задержанный молодой человек оказался ранее неоднократно судимым. Он привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, разбой, угон автомашины, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время задержанный находится под стражей, следствие вышло в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят сбор и закрепление доказательств.
© «Вечерние ведомости»
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