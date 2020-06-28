Горадминистрация обследует жилой дом Екатеринбурга на предмет аварийности

14:32 | 29.06.2020

Фото: Прокуратура Свердловской области

Прокуратура Орджоникиздевского района Екатеринбурга добилась обследования горадминистрацией многоквартирного жилого дома на улице Стачек, 13 в уральской столице на предмет его аварийности.



Здание, построенное в 1948 году, имеет высокий процент износа несущих конструкций, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Еще в 2019 году жительница дома обращалась в орган государственного жилищного надзора; проверка показала, что конструкция дома не соответствует предъявляемым требованиям. Заключение по итогам проверки направили в Межведомственную комиссию Екатеринбурга, где гражданку попросили предоставить пакет документов. Поскольку в предоставленном пакете отсутствовало заключение специализированной организации о техническом состоянии дома, то комиссия оставила заключение жилищного надзора без рассмотрения. Отметим, что в случае рассмотрения заключения ведомства обязанность по предоставлению таких документов у жильцов отсутствует.



В связи с уклоном Межведомственной комиссии от рассмотрения заключения по существу без принятия мер по оценке пригодности дома для проживания, что создало угрозу для жизни и здоровья граждан, прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга обратился в суд.



Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, возложив на горадминистрацию обязанность организовать проведение обследования строительных конструкций многоквартирного дома специализированной организацией для последующего решения вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу.



Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда и будет добиваться восстановления прав жителей указанного дома на благоприятные условия проживания.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»