Утренний пожар в Нижнем Тагиле вывел на улицу несколько человек

13:27 | 29.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром, около 05:50, в Нижнем Тагиле произошёл пожар в жилом доме на улице Быкова. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировали шесть человек, в том числе двух детей.



Как сообщаету пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 22 человека личного состава.



«На площади 100 квадратных метров повреждены перегородки, потолочное перекрытие четырёх квартир, кровля, перекрытие и лестничный марш в подъезде двухэтажного частично расселенного муниципального жилого дома»,- рассказали в пресс-службе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»