Александр Мешков назначил нового главного полицейского «уральской Рублевки»

12:56 | 29.06.2020

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области назначил нового руководителя Сысертского ОМВД. Им стал подполковник Александр Глущенко, который уже представлен личному составу.



Как и Александр Мешков, до последнего времени Глущенко служил в Астраханской области, замещая должность начальника отдела МВД России по Ахтубинскому району.



Александр Глущенко родился в г. Ахтубинск в 1980 году, окончил Волгоградскую академию МВД России. Работал участковым, оперуполномоченным, следователем. Некоторое время возглавлял отдел № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области, специализирующийся на противодействии преступности в сфере госзакупок и освоения бюджетных средств.



Отметим, что Евгений Узянов, ранее руководивший МО МВД России «Сысертский», три недели назад возглавил Центр кинологической службы главка.

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