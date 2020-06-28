В Екатеринбурге за сутки у 181 человека выявили COVID-19

12:54 | 29.06.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 29 июня, в Екатеринбурге за последние сутки зарегистрировали ещё 181 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, что в два раза больше чем днем ранее. По данным на 28 июня в столице Урала было зарегистрировано 92 случая.



В Свердловской области зафиксировали 214 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 12516 человек. Умерли с начала пандемии 93 человека (+2 за сутки). Вылечились 7309 пациентов (+90).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»