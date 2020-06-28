Ещё 90 свердловчан вылечились от коронавируса

12:50 | 29.06.2020

Фото: mos.ru

За сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались 90 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. С начала пандемии в регионе от COVID-19 вылечились уже 7309.



На Среднем Урале зарегистрировали 214 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 12516 человек. Умерли с начала пандемии 93 человека (+2 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»