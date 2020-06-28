На Среднем Урале умерли ещё два человека с COVID-19

12:44 | 29.06.2020

Фото: primorsky.ru

На Среднем Урале за последние сутки зафиксировали ещё два случая смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Общее число скончавшихся достигло 93.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 214 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 12516 человек. Выписано 90 человек. За всё время – 7309.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»