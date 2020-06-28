В Свердловской области 214 человек заразились коронавирусом за сутки

12:39 | 29.06.2020

Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 214 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 12516 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+181), Арамильского, Артемовского городских округов, Алапаевского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуральска, Лесного, Первоуральска, Качканара, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Сысертского и Туринского городских округов.



Состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 685. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 90 человек. Всего уральские врачи вылечили 7309 пациентов. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 93.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»