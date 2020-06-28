На Урале прокуратура нашла виновного в смерти женщины во время урагана

12:15 | 29.06.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Полевском по результатам прокурорской проверки, проведённой из-за смерти пенсионерки во время урагана, привлечён к ответственности сотрудник администрации муниципалитета. Он не предпринял своевременных мер по кронированию деревьев.



На голову пожилой женщине во время непогоды упала ветка тополя. Пенсионерка получила черепно-мозговую травму, после чего скончалась в больнице Полевского.



«В ходе проверки прокуратура установила, что дерево, с которого произошел обрыв ветки, находится на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, вдоль дороги возле дома № 2 второго микрорайона города Полевского на территории общего пользования»,- рассказали в прокуратуре.



Тополя находятся в аварийном состоянии, сотрудники администрации города не проводили своевременный осмотр и обрезку крон деревьев.



В адрес главы Полевского городского округа сделали предписание с требованием устранить нарушения. К дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо, в чьи обязанности входит содержание деревьев в надлежащем состоянии. Семье погибшей оказали материальную помощь.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»