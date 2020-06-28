В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплат сотрудникам предприятия

11:59 | 29.06.2020

Фото: ТАСС

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы двум сотрудникам ООО «Прогресс».



В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии зарплата в полном объёме не выдана сотрудникам за период с марта по июнь 2020 года. Руководитель ООО «Прогресс» умышленно этого не делал, хотя возможность имелась.



Сумма невыплаченной зарплаты составила более 72,5 тысяч рублей. Вместе с суммой компенсации за неиспользованный отпуск сумма невыплаты составила свыше 106 тысяч рублей.



В действиях директора ООО «Прогресс» выявлены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности, руководителем организации). Прокуратура Ленинского района г. Нижнего Тагила направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



Расследование уголовного дела и фактическое погашение предприятием задолженности перед работниками находится на контроле прокуратуры.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»