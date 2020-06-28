На Уралмаше в Екатеринбурге легковушка врезалась в «скорую»

11:36 | 29.06.2020

Фото: Е1.RU

Накануне днём в Екатеринбурге на Уралмаше у дома № 32 на Донбасской произошло ДТП с участием Dodge и «скорой», которая с сиреной везла пациента. Есть пострадавшие.



В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что, по предварительным данным, скорая ехала на красный свет, но у нее были включены проблесковые маячки.



«Скорая двигалась по Суворовскому переулку от Медицинского в сторону Черниговского, Dodge –по Донбасской со стороны Машиностроителей в направлении Суворовского. Dodge ехал на зелёный свет, "скорая" с маяками и звуковыми сигналами везла больного»,- рассказали в ГИБДД.



В ДТП пострадал пациент "скорой", 70-летний мужчина, у него травма головы и ушиб голени. В Dodge пострадали две девушки, у обеих травмы головы, их увезли в больницу № 23.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»