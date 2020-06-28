В Екатеринбурге назвали места с наибольшим количеством клещей

11:24 | 29.06.2020

Фото: pg21.ru

В Роспотребнадзоре по Екатеринбургу рассказали, где в столице Урала в этом году чаще всего горожане ловили клещей.



Отмечается, что треть екатеринбуржцев, кто обратился за медицинской помощью, были укушены клещами в черте города. При этом значительная часть пострадавших, была укушена в коллективных садах Екатеринбурга.



Больше всего покусанных зарегистрировано в Верх-Исетском районе – 654 человека. Также клещи кусали горожан в Октябрьском (589 случая) и Чкаловском районах (572). Меньше всего пострадавших зарегистрировано в Железнодорожном районе – 193 случая.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»