Новости дня
11:24 | 29.06.2020
Фото: pg21.ru
В Екатеринбурге назвали места с наибольшим количеством клещей
Отмечается, что треть екатеринбуржцев, кто обратился за медицинской помощью, были укушены клещами в черте города. При этом значительная часть пострадавших, была укушена в коллективных садах Екатеринбурга.
Больше всего покусанных зарегистрировано в Верх-Исетском районе – 654 человека. Также клещи кусали горожан в Октябрьском (589 случая) и Чкаловском районах (572). Меньше всего пострадавших зарегистрировано в Железнодорожном районе – 193 случая.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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