Новости дня
10:59 | 29.06.2020
Фото: gorod-tv.com
Свердловчанке назначили штраф из-за нарушений требований пожарной безопасности и смерти детей
В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что с февраля 2016 года подсудимая вместе со своими двумя малолетними детьми и супругом проживала в арендованной квартире в посёлке Нейво-Рудянка. Утром 14 сентября 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с детьми уснула, оставив включенным отопительный прибор. В результате этого произошёл пожар.
Во время инцидента двое детей отравились угарным газом и впоследствии скончались. Муж подсудимой в это время находился на работе.
Кировградский городской суд, освободив женщину от уголовной ответственности, назначил подсудимой в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
10:59 | 29.06.2020
Свердловчанке назначили штраф из-за нарушений требований пожарной безопасности и смерти детей
10:18 | 29.06.2020
В Екатеринбурге у должника арестовали Mercedes
09:55 | 29.06.2020
В Екатеринбурге временно изменили маршрут автобуса № 43
09:39 | 29.06.2020
Футболисты «Урала» на родном поле обыграли «Тамбов»
09:22 | 29.06.2020
За три дня свыше 690 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
18:26 | 28.06.2020
В Свердловской области провели свыше 550 тысяч тестов на COVID-19
18:10 | 28.06.2020
В Прикамье возобновляют работу зоопарк и музеи под открытым небом
17:35 | 28.06.2020
Известный российский блогер назвала поведение Собчак в уральском монастыре дебошем
16:51 | 28.06.2020
На Средний Урал идёт потепление
15:36 | 28.06.2020
Скорая помощь в Екатеринбурге испытывает сильную нагрузку
14:54 | 28.06.2020
В Новоуральске разыскивают без вести пропавшего молодого человека
14:47 | 28.06.2020
МФЦ Пермского края перейдут на семидневный график работы и увеличат часы приема посетителей
13:29 | 28.06.2020
В Красноуральске подросток жестоко избила 20-летнюю девушку
13:15 | 28.06.2020
В Перми пройдет всероссийская акция «Неделя сбора батареек»
13:09 | 28.06.2020
В России коронавирусом заразились 634 437 человек
13:09 | 28.06.2020
В Прикамье подтверждено 52 случая коронавируса
13:03 | 28.06.2020
В Екатеринбурге COVID-19 выявили ещё у 92 человек
12:59 | 28.06.2020
На Среднем Урале за сутки спасли от коронавируса 210 человек
12:53 | 28.06.2020
В Свердловской области умер ещё один человек с COVID-19
12:49 | 28.06.2020
Ещё 209 свердловчан заразились коронавирусом
11:51 | 28.06.2020
Водитель иномарки улетел с дороги в Екатеринбурге
11:26 | 28.06.2020
В Екатеринбурге пенсионерка отправила «магическим целителям» свыше 900 тысяч рублей
10:22 | 28.06.2020
В Екатеринбурге рассказали, как оформить документы для отправки ребёнка в детский лагерь
00:39 | 28.06.2020
У режиссера съёмочной группы Ксении Собчак диагностировали перелом после инцидента в уральском монастыре
19:53 | 27.06.2020
В Екатеринбургской епархии прокомментировали нападение монахов на Собчак
18:08 | 27.06.2020
Жителя Екатеринбурга осудят за похищение арендованного автомобиля
16:55 | 27.06.2020
В Среднеуральском женском монастыре напали на Ксению Собчак