Свердловчанке назначили штраф из-за нарушений требований пожарной безопасности и смерти детей

10:59 | 29.06.2020

Фото: gorod-tv.com

27-летняя жительница посёлка Нейво-Рудянка признана виновной в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего погибли двое детей.



В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что с февраля 2016 года подсудимая вместе со своими двумя малолетними детьми и супругом проживала в арендованной квартире в посёлке Нейво-Рудянка. Утром 14 сентября 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с детьми уснула, оставив включенным отопительный прибор. В результате этого произошёл пожар.



Во время инцидента двое детей отравились угарным газом и впоследствии скончались. Муж подсудимой в это время находился на работе.



Кировградский городской суд, освободив женщину от уголовной ответственности, назначил подсудимой в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»