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10:39 | 29.06.2020

В столице Урала мужчина на глазах у ребёнка напал на велосипедиста с ножом

Накануне, 28 июня, в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова мужчина напал на велосипедиста с ножом, избив его перед этим.

Как рассказывают очевидцы, мужчина избил велосипедиста после того, как маленькая дочь нападавшего столкнулась с тем на ходу. По словам пострадавшего, он ехал по своей полосе, и в этот момент на него наехала совсем юная велосипедистка. Потом на него напал отец ребёнка.

Пострадавший отметил, что ножом была задета его рука, после чего рану пришлось зашивать. Также мужчина уточнил, что уже написал заявление в полицию. Однако, в городском УМВД сообщили, что данных об инциденте у них нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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