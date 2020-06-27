В Екатеринбурге у должника арестовали Mercedes

10:18 | 29.06.2020

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы Железнодорожного районного отделения ГУФССП России по Свердловской области арестовали у должника Mercedes.



42-летний мужчина некоторое время назад взял кредит в банке, однако с возвратом денег возникли трудности, в результате чего было возбуждено исполнительное производство о взыскании у него 169 тысяч рублей.



Приставы предприняли ряд мер принудительного воздействия, в том числе ограничение выезда за пределы РФ, запрет на перерегистрацию транспортного средства. Мужчина уклонялся от погашения задолженности, поэтому было принято решение арестовать автомобиль.



Иномарку изъяли и передали на ответственное хранение представителю банка по доверенности. Сейчас у должника еще есть время, чтобы выплатить долг, к сумме которого добавился также исполнительский сбор. В случае невыплаты автомобиль могут забрать в счёт погашения долга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»