В Екатеринбурге временно изменили маршрут автобуса № 43

09:55 | 29.06.2020

Сегодня, 29 июня, автобус №43 в Екатеринбурге из-за работ на улице Коуровской начал курсировать по изменённому маршруту.



В сторону конечной остановки «Пр. Седова» автобус ездит по улицам Таватуйская, Сортировочная и проспекту Седова. В связи с этим остановочный пункт «Сортировочная» по Таватуйской при движении в сторону проспекта Седова отменяется.



Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс», изменения будут действовать в течение всей этой недели, до 5 июля.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»