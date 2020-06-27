За три дня свыше 690 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

09:22 | 29.06.2020

Фото: bbc.com

В Свердловской области за три дня участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли 691 тысяча 949 свердловчан. Явка составила 20,77%.



Максимальный показатель – в Пышминском районе (47,64%), минимальный – в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (12,26%). Всего в столице Урала проголосовали 14% горожан.



По данным Избирательной комиссии Свердловской области, 88 тысяч граждан участвовали в голосовании на дому, 39 572 человека – на придомовых территориях.



В труднодоступных и отдалённых территориях региона проголосовал 2 321 избиратель (47,5%).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»