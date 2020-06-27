Губернатор Свердловской области оценил работу Центра общественного наблюдения

09:01 | 29.06.2020

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Центр общественного наблюдения. В прямом эфире глава региона рассказал, как на Среднем Урале проходит голосование по поправкам в Конституцию.



В телемосте из Центра общественного наблюдения участвовали омбудсмен Татьяна Мерзлякова и председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.



«Сегодня всё идёт штатно, работают более 2,5 тысяч избирательных участков. Мы находимся в Центре общественного наблюдения, созданном в 2017 году. Ребята, которые здесь работают, участвовали уже во многих кампаниях»,- рассказал Куйвашев.



Также губернатор отметил, что свердловчане всегда отличались активной гражданской позицией и желанием контролировать прозрачность и легитимность электоральных процессов.



В этом году Центр общественного наблюдения организован в мультимедийном парке «Россия – моя история». Волонтёры ведут наблюдение за ходом голосования. Кроме того, организована «горячая линия», на которую поступают вопросы организационного характера, а также сигналы, требующие проверки на соблюдение законности процесса.



В связи с эпидемиологической обстановкой большая часть работы по мониторингу социальных сетей и сообщений СМИ переведена на удалённый режим. В мультимедийном парке работают четыре человека – остальные на связи в режиме online. При этом, все данные стекаются в ЦОН. Для проверки поступающих сигналов, на специальном транспорте выезжают мобильные группы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»