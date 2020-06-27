Отец Сергий считает, что изменённая Конституция узаконит рабовладельческую власть

20:59 | 28.06.2020

Скрин видео из Ютуб-канала «Всеволод Могучев»

Схиигумен Сергий в своем новом видеообращении призвал россиян бойкотировать голосование по поправкам к Конституции РФ. По его мнению, через поправки будет узаконена рабовладельческая власть.



«Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, независимо от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость), будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг», - заявил схиигумен Сергий.



С такими словами отец Сергий обратился ко всем народам России, он так же воззвал опомниться всех, «пока есть время».







© «Вечерние ведомости»