Новости дня
20:59 | 28.06.2020
Скрин видео из Ютуб-канала «Всеволод Могучев»
Отец Сергий считает, что изменённая Конституция узаконит рабовладельческую власть
«Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, независимо от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость), будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг», - заявил схиигумен Сергий.
С такими словами отец Сергий обратился ко всем народам России, он так же воззвал опомниться всех, «пока есть время».
© «Вечерние ведомости»
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