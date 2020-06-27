«Так бывает на Урале»: Шнуров посвятил стих инциденту с Собчак в монастыре

20:03 | 28.06.2020

Фото: Андрей Гоголев

Музыкант Сергей Шнуров посвятил инциденту с Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре стихотворение. Артист опубликовал его на своей странице в Инстаграм.



«Ей, как крабам, всё неймется.

Это мат или гамбит?

То над неграми смеётся,

То Костюшкина гнобит.

Нос вчера ещё сломала,

Но внимания ей мало.

Тему держит норовисто,

Быстрая как Норрис Чак,

И к монахам-каратистам

Скачет Ксения Собчак.

На неё плевать монаху.

Кто она? Какой морали?

И послали ее на * (обсценная лексика, - прим. ред.),

Так бывает на Урале.

Ксюху, так сказать, накрыло,

Всех переорала ором.

Мало? Ткнули клумбой в рыло,

Чтоб не лезла под забором.

Души все наши спасут,

Ксюша и монахи вместе.

В общем скоро будет суд

Жаль, что не на лобном месте», - опубликовал свой стих артист.



Напомним, вчера Ксения Собчак рассказала о том, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре, куда она приехала со съёмочной группой, чтобы снять фильм о схиигумене Сергие.

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