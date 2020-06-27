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20:03 | 28.06.2020
Фото: Андрей Гоголев
«Так бывает на Урале»: Шнуров посвятил стих инциденту с Собчак в монастыре
«Ей, как крабам, всё неймется.
Это мат или гамбит?
То над неграми смеётся,
То Костюшкина гнобит.
Нос вчера ещё сломала,
Но внимания ей мало.
Тему держит норовисто,
Быстрая как Норрис Чак,
И к монахам-каратистам
Скачет Ксения Собчак.
На неё плевать монаху.
Кто она? Какой морали?
И послали ее на * (обсценная лексика, - прим. ред.),
Так бывает на Урале.
Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором.
Души все наши спасут,
Ксюша и монахи вместе.
В общем скоро будет суд
Жаль, что не на лобном месте», - опубликовал свой стих артист.
Напомним, вчера Ксения Собчак рассказала о том, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре, куда она приехала со съёмочной группой, чтобы снять фильм о схиигумене Сергие.
© «Вечерние ведомости»
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