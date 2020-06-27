Известный российский блогер назвала поведение Собчак в уральском монастыре дебошем

17:35 | 28.06.2020

Фото: скрин видео из Telegram-канала «Кровавая барыня»

Известный российский блогер Лена Миро назвала поведение Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре дебошем. Этому инциденту Миро посвятила пост на своей странице в livejournal.



«Ксения Анатольевна Собчак решила влезть в чужой монастырь со своими правилами - устроила там дебош, хотя её там и не ждали. Завалившись нагло в обитель, Собчак попыталась взять её штурмом. Когда не удалось, она развопилась, что её избили», - пишет Миро.



Лена Миро считает, что Собчак не предоставила ни одного факта, подтверждающего нападение (видеозаписи Ксении Собчак Миро прикрепила к своему посту), кроме «визгов, криков и угроз».



Блогер задалась вопросом, чем отличается поведение Ксении Собчак в уральском монастыре от поведения Pussy Riot (очевидно, имеется в виду акция группы 2012 года в Храме Христа Спасителя, после которой ее участницы были осуждены). По мнению Миро, такое поведение - кощунство.



«Почему Собчак до сих пор не в СИЗО? На неё не распространяется действие Уголовного кодекса?», - подытожила блогер.



Напомним, Ксения Собчак рассказала о нападении на нее и её съёмочную группу в Среднеуральском женском монастыре вчера. В монастырь она приехала снимать фильм о скандально известном отце Сергие.

© «Вечерние ведомости»