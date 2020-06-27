В Новоуральске разыскивают без вести пропавшего молодого человека

14:54 | 28.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Новоуральске без вести пропал 18-летний Семён Бабурин. С 26 июня 2020 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 170 см, полное телосложение, тёмно-русые волосы. Последний раз его видели в серой спортивной кофте с синим капюшоном, тёмно-синих джинсах и чёрных кроссовках.



Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ирине по номеру телефона +7-952-131-36-33.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»