В России коронавирусом заразились 634 437 человек

13:09 | 28.06.2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За сутки в России зафиксировано 6791 новый случай коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 нашли у 634 437 человек.



Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+717 человек), Подмосковье (+325), Ханты-Мансийском автономном округе (+285), Иркутской (+232) и Нижегородской (+222) областях.



За сутки умерли 104 человека с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерли 9073 человека.



Выздоровели 399 087 человек с подтвержденным коронавирусом (+5735 человек за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»