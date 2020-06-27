Новости дня
13:09 | 28.06.2020
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России коронавирусом заразились 634 437 человек
Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+717 человек), Подмосковье (+325), Ханты-Мансийском автономном округе (+285), Иркутской (+232) и Нижегородской (+222) областях.
За сутки умерли 104 человека с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерли 9073 человека.
Выздоровели 399 087 человек с подтвержденным коронавирусом (+5735 человек за сутки).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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