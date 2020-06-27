В Екатеринбурге COVID-19 выявили ещё у 92 человек

13:03 | 28.06.2020

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Екатеринбурге новую коронавирусную инфекцию выявили ещё у 92 человек.



В Свердловской области за сутки выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12302 человек. С начала пандемии в регионе скончался 91 пациент (+1 за сутки). За всё время на Среднем Урале вылечились 7219 человек (+210).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»