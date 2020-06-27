На Среднем Урале за сутки спасли от коронавируса 210 человек

12:59 | 28.06.2020

Фото: РИА Новости

По данным на 28 июня, в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались за сутки ещё 210 человек. С начала пандемии уральские врачи спасли 7219 человек.



В Свердловской области за сутки выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12302 человек. За сутки зарегистрировали ещё один случай смерти пациента с новой коронавирусной инфекцией. Общее число скончавшихся возросло до 91.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»