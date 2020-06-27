В Свердловской области умер ещё один человек с COVID-19

12:53 | 28.06.2020

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё один случай смерти пациента с новой коронавирусной инфекцией. Общее число скончавшихся возросло до 91.



В Свердловской области за сутки выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12302 человек. За всё время вылечились 7219 пациентов (+210 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»