За два дня проголосовали по поправкам в Конституцию почти полмиллиона свердловчан

12:34 | 28.06.2020

Фото: absoluttv.ru

В Свердловской области за первые два дня в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 470 095 человек. По данным избирательной комиссии, явка составила 14,11%.



Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в Екатеринбурге проголосовали 9.07% избирателей. Голосование проходят в штатном режиме, работают все 2 532 участка, в том числе 41 – временный.



Более 52 тысяч человек проголосовали на дому. Заявления принимаются до 17.00 1 июля. Также же 24 289 уральцев воспользовались возможностью проголосовать на придомовых территориях.



Площадки во дворах организуют 37 муниципалитетов региона. В общей сложности будет открыто 1 250 мест для голосования, оборудованных на улице.



На всех участках соблюдаются меры безопасности.



На каждом дежурят наблюдатели – всего более 12 тысяч человек. Они контролируют ход голосования, как на стационарных участковых избирательных комиссиях, так и во дворах и на дому. Продолжает работу Центр общественного наблюдения.



Операторы ЦОН отрабатывают всю информацию о возможных нарушениях – за два дня их поступило 120, на самые острые сигналы выезжают мобильные бригады.



По данным на вечер 27 июня, на Среднем Урале проголосовало 544 человек без опредёленного места жительства. Люди без регистрации имеют право прийти на любой отведённый для голосования этой категории граждан участок без предварительного уведомления с 25 июня по 1 июля.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»