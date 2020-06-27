Водитель иномарки улетел с дороги в Екатеринбурге

11:51 | 28.06.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Машинной Volkswagen Polo занесло и выкинуло с дороги. Задней частью иномарка сломала дерево, а передней – напоролась на столб.



Водитель Volkswagen Polo ехал в сторону Кольцово и не справился с управлением, в результате чего машина улетела с проезжей части.



Водитель, со слов его друзей, права получил недавно. После ДТП он дождался приезда полиции, а затем вызвал такси и уехал вместе с женой, которая находилась в момент аварии в автомобиле.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»